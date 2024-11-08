Malatya'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda dört kişi yaralandı. A.Y. yönetimindeki 41 AOJ 488 plakalı otomobil, Yukarıulupınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrasında, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücü A.Y.'yi kurtarmak için çalışmalar yaptı.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan A.Y., Y.B., H.Y. ve S.Y. ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ekipler, yaralılara kaza yerinde müdahale etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ekipler, yaralılara kaza yerinde müdahale etti.