Malatya'da Otomobilin Çarptığı 80 Yaşındaki Yaya Öldü

Kaza ve müdahale

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, 02 BJ 631 plakalı otomobili kullanan B.Y.'nin çarptığı yaya Ahmet Ilgaz (80) ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ kara yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ilgaz'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ilgaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.