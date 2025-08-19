DOLAR
Malatya'da Otomobilin Çarptığı 80 Yaşındaki Yaya Öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 02 BJ 631 plakalı otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Ahmet Ilgaz, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:54
Kaza ve müdahale

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, 02 BJ 631 plakalı otomobili kullanan B.Y.'nin çarptığı yaya Ahmet Ilgaz (80) ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ kara yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ilgaz'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ilgaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

