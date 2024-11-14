Malatya'da Polis, Dolandırıcılığı Son Anda Engelledi

Malatya'da, polis ekipleri, emekli bir vatandaşın dolandırılmasının önüne geçti. Olay, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, 70 yaşındaki Haki Gürbüz'ü aramasıyla başladı.

Şüpheliler, Gürbüz’e, FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu ve ceza alacağı tehdidiyle 300 bin lira göndermesini istedi. Panikleyen Gürbüz, telefonla kendisini arayan kişilerin Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olduklarını söylemesi üzerine biriktirdiği altınlarını alarak Malatya'ya doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde otobüsten inen Gürbüz, bankaların kapalı olması nedeniyle kuyumcular çarşısına yöneldi. Ancak burada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz’e kimlik sordu ve üzerini arayarak altınlar buldu. Kimliğinin olmaması dolayısıyla dolandırılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı anlaşıldı.

Gürbüz, polislerin yardımıyla dolandırıcılığın önüne geçildiğini kaydetti. Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefat ettiğini ve yalnız yaşadığını belirterek, "Bu altınlar benim 30 yıllık birikimim. Son anda müdahale edilmeseydi gidecekti. Polis arkadaşlara teşekkür ederim, devletimiz sağ olsun." dedi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.