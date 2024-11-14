DOLAR
34,36 -0,02%
EURO
36,26 0,18%
ALTIN
2.814,02 1,02%
BITCOIN
3.132.282,85 -1,23%

Malatya'da Polis, Dolandırıcılığı Son Anda Engelledi

Malatya'da polis, emekli Haki Gürbüz'ü dolandırmak isteyen şüphelilere altınlarını göndermesini önledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:46
Malatya'da Polis, Dolandırıcılığı Son Anda Engelledi

Malatya'da, polis ekipleri, emekli bir vatandaşın dolandırılmasının önüne geçti. Olay, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, 70 yaşındaki Haki Gürbüz'ü aramasıyla başladı.

Şüpheliler, Gürbüz’e, FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu ve ceza alacağı tehdidiyle 300 bin lira göndermesini istedi. Panikleyen Gürbüz, telefonla kendisini arayan kişilerin Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olduklarını söylemesi üzerine biriktirdiği altınlarını alarak Malatya'ya doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde otobüsten inen Gürbüz, bankaların kapalı olması nedeniyle kuyumcular çarşısına yöneldi. Ancak burada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz’e kimlik sordu ve üzerini arayarak altınlar buldu. Kimliğinin olmaması dolayısıyla dolandırılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı anlaşıldı.

Gürbüz, polislerin yardımıyla dolandırıcılığın önüne geçildiğini kaydetti. Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefat ettiğini ve yalnız yaşadığını belirterek, "Bu altınlar benim 30 yıllık birikimim. Son anda müdahale edilmeseydi gidecekti. Polis arkadaşlara teşekkür ederim, devletimiz sağ olsun." dedi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
5
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
6
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı
7
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!