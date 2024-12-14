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Malatya'da Sağlık Çalışanlarından İsrail'e Protesto: Gazze'nin Acı Durumu

Malatya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:53
Malatya'da Sağlık Çalışanlarından İsrail'e Protesto: Gazze'nin Acı Durumu

Malatya'da Sağlık Çalışanlarından Protesto eylemi

Malatya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na uzanan yürüyüşte, protestocular İsrail saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Yunus Emre İlbaş'ın Açıklamaları

Meydanda söz alan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yunus Emre İlbaş, Gazze’deki ablukanın 435. gününde sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlbaş, Gazze’de insani yardım girişi ve dağıtımına engel olunduğunu, yardım ekipleri ile su kaynaklarına yönelik yoğun saldırılar yapıldığını belirtti.

İlbaş, "Kasten organize edilmiş bir kıtlığa sebep olduğuna tanık olmaktayız. Şu anda nüfusun yüzde 96'sı giderek artan gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya. Gazze ve Refah sınır kapısında 600’e yakın çocuk hasta, tedavi beklemekte ancak yalnızca oldukça kısıtlı sayıda hastanın tedavi amaçlı tahliye edilmesine müsaade edilmektedir" dedi.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kaybı

Gazze’de insansız hava araçları, keskin nişancılar ve bombalarla çocuklar, kadınlar ve erkeklere yönelik katliamların gerçekleştirildiğini vurgulayan İlbaş, %90’ı sivil olan 44 binden fazla insanın saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki tek hastane olan Kamal Adwan Hastanesi’nin yoğun bombardımana maruz kaldığını belirten İlbaş, "Hastane müdürlüğü, İsrail'in tıbbi yardım konvoyunun kuzeye girişini engellediğini duyurdu. Geçtiğimiz perşembe günü, bombardımanlardan biri sonucu Doktor Said Cude hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İlbaş, sözlerini sonlandırmadan önce tüm vicdan sahibi insanları İsrail ürünlerini boykota davet etti.

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

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