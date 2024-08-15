Malatya'da Sağlık Hizmetleri Üzerine CHP'den Vaatler

CHP’den Sağlık Hizmetleri Vaatleri

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Malatya'da yaptığı açıklamada, “Halkımız için öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri, sonrasında da tedavi hizmetleriyle hepimizin sağlıkla hayatına devam edebileceği bir sistem kuracağız.” dedi. Şahbaz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, “Kentin yaraları halen sarılamadı. Bugün 18 ay geçmesine rağmen pek çok sağlık kuruluşu konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalıyor.” şeklinde konuştu.

Nitelikli ve Ücretsiz Sağlık Hizmetleri Vadedildi

Halkın ulaşabileceği nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunacaklarını belirten Şahbaz, “Eczaneler ve aile sağlığı merkezleri hâlâ konteynerlerde çalışıyor. Biz CHP olarak, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmetleri sağlamayı taahhüt ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan Koşullar ve Gelecek Vizyonu

Malatya’nın zor koşulları hakkında da konuşan Şahbaz, “Bölgede sağlıksız koşullar altında deprem sonrası ciddi riskler bulunmaktadır. Toz bulutları altında yaşamaya çalışıyoruz.” dedi. Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, “Tüm Türkiye’de sağlık hizmetlerinin herkes için ücretsiz olması hedeflenmektedir.” vurgusunu yaptı.

Şahbaz'a bu ziyaretinde CHP İl Başkanı Barış Yıldız ve partililer eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.