Malatya'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz için Tören Düzenlendi

Malatya'da Şehit Polis Memuru Beykoz için Anma Töreni

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Lütfü Beykoz için anma töreni düzenlendi.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu. Törende saygı duruşu yapılmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürü Çankal'ın Duygusal Konuşması

Gözyaşlarına hakim olamayan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi. 2012 yılında emniyet teşkilatına katılan Beykoz'un, mesleğine olan bağlılığını ve emniyet teşkilatının farklı birimlerinde gösterdiği başarılı görevleri vurguladı.

Çankal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız."

Törene Katılanlar ve Dualar

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehidin naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Akçadağ ilçesine gönderildi. Bu sırada şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Vali Vekili Sedat Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün gerçekleşen kazada A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır, başka bir trafik kazası için güvenlik önlemleri alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere çarptı. Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit olurken, diğer polis memuru M.H.T. hastaneye kaldırılmıştır.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları da katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları da katıldı.