DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,18 0,54%
ALTIN
3.309,07 -0,44%
BITCOIN
3.517.325,05 -1,08%

Malatya'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:20
Malatya'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya’da Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Tecde Mahallesi'nde T.D. yönetimindeki 44 S 0598 plakalı servis minibüsü ile F.E. idaresindeki 44 AFJ 432 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralıların arasında T.D, B.D, H.A, K.M. ve Y.S.A.'nın bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı
2
Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi
3
Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular
4
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
5
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
6
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
7
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir