Malatya'da Servis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya’da Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Tecde Mahallesi'nde T.D. yönetimindeki 44 S 0598 plakalı servis minibüsü ile F.E. idaresindeki 44 AFJ 432 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralıların arasında T.D, B.D, H.A, K.M. ve Y.S.A.'nın bulunduğu öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.