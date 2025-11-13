Malatya'da Silahla Yaralama: 2 Zanlı Suç Aletiyle Yakalandı

Malatya Yeşilyurt'ta işçi A.Y.'nin yaralandığı silahlı olayda, M.K. ve İ.G. suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 19:50
Malatya'da Silahla Yaralama: 2 Zanlı Suç Aletiyle Yakalandı

Malatya'da Silahla Yaralama: 2 Zanlı Suç Aletiyle Yakalandı

Yeşilyurt Bostanbaşı'nda kovalamaca sonucu yaralanma

Malatya'da, dün saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y., hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen iki kişiyle yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliler M.K. ve İ.G.'yi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MALATYA'DAKİ SİLAHLI OLAYIN ZANLILARI YAKALANDI

MALATYA'DAKİ SİLAHLI OLAYIN ZANLILARI YAKALANDI

MALATYA'DAKİ SİLAHLA YARALAMA OLAYININ ZANLILARI YAKALANDI

