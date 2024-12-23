Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Zafer Mahallesi'nde 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı ile Ş.F.A, G.B ve B.Ş arasında yaşanan bir tartışmanın sonrasında gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan Batuhan Kökovalı, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilişkili olarak B.Ş, Ş.F.A ve G.B isimli şüphelileri yakaladı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.