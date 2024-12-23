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Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Malatya'da silahlı kavga sonucu 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:34
Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde gerçekleşen silahlı bir kavga, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Batuhan Kökovalı (26) adlı genç, Zafer Mahallesi'nde yaşanan tartışmanın ardından ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kökovalı ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında çıkan bir tartışmanın ardından meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, B.Ş. isimli şüpheli yakalanırken, diğer zanlıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bu üzücü olay, bölge halkını derinden sarsarken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma yürütmeye devam ediyor.

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