DOLAR
33,89 0,18%
EURO
37,54 -0,44%
ALTIN
2.782,91 -1,36%
BITCOIN
1.971.574,58 -1,11%

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Malatya'da ticari anlaşmazlık sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:52
Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Malatya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ticari bir anlaşmazlık sonucu gerçekleşen silahlı bir kavgada iki kişi yaralandı. Olay merakla takip edilirken, polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde, B.Y, A.U. ve B.S.Ö. ile C.T, A.Ç. ve F.İ.Ç. arasında alışverişle ilgili bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaralanmalar ve Hastaneye Sevk

Bu olay sırasında, iş yerinde bulunan tezgahtar M.G. ve başka bir mağaza çalışanı M.G. tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüphelilerden B.Y, A.U, B.S.Ö. ve C.T. kısa süre içinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet ve bir maske ele geçirildi.

Devam Eden Soruşturmalar

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülerek sorgulanmaya başlandı. Diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı
3
Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül Darbesinin 44. Yılında Açıklamalarda Bulundu
5
İngiltere ve İrlanda'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!