Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Malatya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ticari bir anlaşmazlık sonucu gerçekleşen silahlı bir kavgada iki kişi yaralandı. Olay merakla takip edilirken, polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde, B.Y, A.U. ve B.S.Ö. ile C.T, A.Ç. ve F.İ.Ç. arasında alışverişle ilgili bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaralanmalar ve Hastaneye Sevk

Bu olay sırasında, iş yerinde bulunan tezgahtar M.G. ve başka bir mağaza çalışanı M.G. tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüphelilerden B.Y, A.U, B.S.Ö. ve C.T. kısa süre içinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet ve bir maske ele geçirildi.

Devam Eden Soruşturmalar

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülerek sorgulanmaya başlandı. Diğer şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.