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Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:53
Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga Olayı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavga sonrasında 3 kişi yaralandı. Olay, Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak’taki bir kıraathanede gerçekleşti.

Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü

İşletmeci E.Ş. ile iki müşteri H.B.Y. ve B.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayın ardından hedef olan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Kavganın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi elde edilemedi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, inceleme başlatarak delilleri topladı ve tanıkların ifadelerine başvurdu.

Yaşanan bu olay, mahallede büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.

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