Malatya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Doğanşehir'de bir kadın silahla yaralandı, ardından saldırgan intihar girişiminde bulundu. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:42
Malatya'da Silahlı Saldırı ve İntihar Girişimi

Malatya'da Silahlı Saldırı Olayı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi, ardından intihar girişiminde bulundu.

Olayın Detayları

Polatdere Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, T.P. isimli şahıs, tartıştığı sevgilisi G.U.'ya silah doğrultarak ateş etti. Olayın ardından T.P., aynı silah ile kendi hayatına son verme girişiminde bulundu.

Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı kadın ve saldırgan, hızla ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

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