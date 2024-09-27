Malatya'da Söğütlü Camisi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Malatya'da Yeni Bir Başlangıç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki Söğütlü Camisi'nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Bakan Kurum, "Hamdolsun şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah 200 bine çıkaracağız" dedi.

Depremzedelere Destek ve Yeni İnşaat Projeleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Bakan Kurum, depremin zararını azaltmak için etkin şekilde çalıştıklarını ifade etti. "322 bin yeni konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Malatya'da 11 bin 168 yeni konutun ihalesini tamamlayarak yapımına başladık" diyen Kurum, bu süreçte bugüne kadar 10 bin 679 afetzedenin yeni evlerine kavuştuğunu dile getirdi.

Cami Proje ve Tasarımı

Söğütlü Camisi'nin projesine de dikkat çeken Bakan Kurum, "Camimizin 4 minaresi, 24 metre çapında ana kubbesi ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin birleşimi olacak. Süslemeleriyle medeniyetimizin estetiğini yansıtacağız" diye konuştu.

Malatyalılara Vaatler ve Destek

Vali Seddar Yavuz, devletin tüm kaynaklarını seferber ederek şehri yeniden inşa etme hedefinde olduklarını belirtti. Camii inşaatının yanı sıra, Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın da yenileme çalışmaları süregeldiğini kaydeden Kurum, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak yeni projelerin hızla hayata geçirileceğini duyurdu.

Siyasi Destek ve Toplumun Birliği

Temel atma törenine katılan AK Parti Malatya milletvekilleri ve yerel yöneticiler, şehrin yeniden yapılanma sürecinde birlikte çalışacaklarının altını çizdiler. Toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.