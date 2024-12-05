Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyonun Detayları

Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Malatya'nın sokaklarındaki uyuşturucu ticaretine karşı yönelik sıkı önlemlerden birini temsil ediyor.