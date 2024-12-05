DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:10
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyonun Detayları

Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Malatya'nın sokaklarındaki uyuşturucu ticaretine karşı yönelik sıkı önlemlerden birini temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Güney Kore'de Azil Önergeleri Kabul Edildi: Devlet Başdenetçisi ve Üç Savcı Görevden Alındı
4
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
5
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
6
2024-DUS 2. Dönem Tercihleri 5-11 Aralık Arasında Açıklanacak
7
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var