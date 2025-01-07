Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Olayda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt'ta bir eve baskın düzenledi. Gerçekleştirilen aramada bahsedilen tarihi eserlere ulaşıldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan şüpheli hakkında hemen adli işlem başlatıldı. Bu operasyon, bölgedeki kaçakçılıkla mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.