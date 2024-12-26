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Malatya'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı, mağdur S.E. altınlarını kaptırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:26
Malatya'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar, Malatya'da yaşayan S.E.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanı ile S.E.'den para ve altın talep etti.

S.E., evinde bulunan ziynet eşyalarını bu dolandırıcılara verirken, dolandırıldığını fark ettiğinde hemen emniyet müdürlüğüne başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin ticari taksiyle S.E.'den ziynet eşyalarını aldığını ortaya çıkardı. Dolandırıcıların, güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi araçlarını il dışında bıraktıkları belirlendi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin Şanlıurfa'da ikamet ettiği tespit edildi. İ.A., M.S.S, İ.A. ve İ.K. isimli zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından İ.A, M.S.S ve İ.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli İ.K.'nın ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

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