Malatya'da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bu operasyonda, 1'i keskin nişancı olmak üzere yabancı uyruklu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Aramalar ve Sonuçlar

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.