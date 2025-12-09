Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, Bin 169 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı

Operasyon ve ele geçirilenler

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Fiziki takip sonucunda belirlenen araç ve şüpheli şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bin 169 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayda 1 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

