DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,54 0,06%
ALTIN
5.764,17 -0,43%
BITCOIN
3.962.644,25 -2,61%

Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, Bin 169 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik ekiplerinin operasyonunda bin 169 adet sentetik ecza ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:38
Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, Bin 169 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı

Operasyon ve ele geçirilenler

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Fiziki takip sonucunda belirlenen araç ve şüpheli şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bin 169 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayda 1 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MALATYA’DA ‘TORBACI’ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

MALATYA’DA ‘TORBACI’ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi
2
Bursa'da 19 Yaşındaki Berat Yavuz 3 Gündür Kayıp
3
Giresun Tirebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu
5
Malatya'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Kontrollü Patlatıldı
6
Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu
7
Niğde'de Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi