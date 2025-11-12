Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 11 Tutuklama

Malatya'da 3-11 Kasım'da düzenlenen torbacı operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:12
Operasyon ve gözaltılar

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takipli operasyonlar gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda 1 kilo 138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 adet sentetik ecza hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

