Malatya'da Trafik Değerlendirme Toplantısı: Kayhan Ay Başkanlığında

Malatya'da Trafik Değerlendirme ve İstişare Toplantısı
Malatya'da, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay başkanlığında kapsamlı bir trafik değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sahir Uzun, trafikten sorumlu birim amirleri ve ilgili personel katıldı.
Gündem ve Değerlendirilen Konular
Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda, trafik birimlerinin yürüttüğü faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda özellikle trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması konularına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Yetkililer, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamaların ve bilgilendirme faaliyetlerinin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.
MALATYA’DA TRAFİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI