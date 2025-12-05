Malatya'da Trafik Değerlendirme Toplantısı: Kayhan Ay Başkanlığında

Malatya Emniyeti, Kayhan Ay ve Sahir Uzun öncülüğünde trafik kazalarını önleme, trafik düzeni ve vatandaşlarda trafik bilincini artırma çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:38
Malatya'da Trafik Değerlendirme Toplantısı: Kayhan Ay Başkanlığında

Malatya'da Trafik Değerlendirme ve İstişare Toplantısı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay başkanlığında kapsamlı bir trafik değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sahir Uzun, trafikten sorumlu birim amirleri ve ilgili personel katıldı.

Gündem ve Değerlendirilen Konular

Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda, trafik birimlerinin yürüttüğü faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda özellikle trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması konularına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yetkililer, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamaların ve bilgilendirme faaliyetlerinin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

MALATYA’DA TRAFİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

MALATYA’DA TRAFİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

MALATYA’DA TRAFİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi