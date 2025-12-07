Malatya'da Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı: Yaya Önceliği Vurgusu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yaya önceliği bilincini güçlendirmek için bilgilendirme ve yaya geçidi denetimlerini sıklaştırdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:49
Denetimler ve bilgilendirme sürüyor

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve yaya önceliği bilincini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları ve denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, özellikle yaya geçitlerinde yapılan uygulamalarda yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücüleri tespit ederek ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uyguladı.

Yetkililer, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

