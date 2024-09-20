Malatya'da Trafik Güvenliğine Aykırı Davranışa Ceza

Malatya'da Trafik İhlali

Malatya'da, otomobilinin kaputuna oturttuğu bir kişiyle birlikte önündeki aracı iten sürücüye ceza kesildi. Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Yeni Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

Kazaya Sıfır Tolerans

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, bir otomobilin kaputuna oturan kişinin, önündeki bozuk aracı ayaklarıyla itmeye çalıştığını kaydetti. Olayın ardından, 06 YA 9774 plakalı aracı kullanan sürücü M.Y, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak incelendi.

Cezanın Sebebi Nedir?

Sürücü M.Y, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle idari para cezasıyla karşılaştı. Bu durum, trafik güvenliğine verilen önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.