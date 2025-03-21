Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da trafik kazası, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, Melisa Akbaş (22) idaresindeki 44 AET 587 plakalı otomobilin devrilmesiyle meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı Melisa Akbaş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Emre Günaylı (23) Akçadağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Emre Günaylı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Melisa Akbaş'ın, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.