Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:21
Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da trafik kazası, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, Melisa Akbaş (22) idaresindeki 44 AET 587 plakalı otomobilin devrilmesiyle meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı Melisa Akbaş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Emre Günaylı (23) Akçadağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Emre Günaylı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Melisa Akbaş'ın, milli boksör Hatice Akbaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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