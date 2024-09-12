Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Trajik Bir Trafik Kazası

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Sürücü A.K. tarafından yönetilen 44 AAK 644 plakalı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu M.A. tarafından kullanılan 44 NV 754 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip refüje devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, cipin sürücüsü A.K. ile otomobilin sürücüsü M.A. ve cipte yolcu olarak bulunan Abdulvahap Seçer (25) yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Hayatını Kaybeden ve Durumu Kritik Olanlar

Yaralılardan Abdulvahap Seçer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise kritik olduğu bildirildi.