Malatya'da Trafik ve Asayiş Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Malatya’da polis ekipleri, Yüzakı Caddesi başta olmak üzere kent genelinde hız, abartılı egzoz ve ışık donanımı denetimlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:11
Yüzakı Caddesi merkezli uygulamalarla huzur ve güven sağlanıyor

Malatya’da asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde sürdürülen denetimlerle halkın huzur ve güvenini korumaya devam ediyor.

Kent merkezinde, özellikle Yüzakı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda; yüksek hız yapan, abartılı egzoz kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımı bulunan araçlar ile çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik kontroller yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere gerekli işlemler uygulanırken, ekipler vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

