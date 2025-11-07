Malatya'da Trafik ve Asayiş Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Yüzakı Caddesi merkezli uygulamalarla huzur ve güven sağlanıyor
Malatya’da asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde sürdürülen denetimlerle halkın huzur ve güvenini korumaya devam ediyor.
Kent merkezinde, özellikle Yüzakı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda; yüksek hız yapan, abartılı egzoz kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımı bulunan araçlar ile çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik kontroller yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere gerekli işlemler uygulanırken, ekipler vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.
MALATYA’DA DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR