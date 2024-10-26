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Malatya'da Trajik Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da gerçekleşen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:43
Malatya'da Trajik Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da İki Araç Çarpıştı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olayın detaylarına göre, sürücüsü Aydın Kaya'nın kontrolündeki 06 CHD 520 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda Ahmet Tan'ın yönetimindeki 34 GVA 053 plakalı araçla çarpıştı.

Olay Yeri Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.

Ölü ve Yaralılar

Kazada, sürücüler Aydın Kaya ve Ahmet Tan ile birlikte yolculardan Muhlis Tuncel yaşamını yitirdi. Yaralanan kişiler ise İ.A, M.K, O.K ve A.T olarak belirlendi ve tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi...

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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