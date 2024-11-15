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Malatya'da Trambüs Bağlantı Demiri Çocuğu Ağır Yaraladı

Malatya'da trambüsün tellerinden kopan bağlantı demiri, bir çocuğun kafasına düşerek ağır yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:59
Malatya'da Trambüs Bağlantı Demiri Çocuğu Ağır Yaraladı

Malatya'da Trambüs Bağlantı Demiri Kazası

Malatya'da meydana gelen üzücü bir olayda, trambüsün elektrik akımını sağlayan tellerinden kopan bağlantı demiri, bir çocuğun ağır yaralanmasına yol açtı.

Olayın Detayları

R.Ö. yönetimindeki 44 DJ 013 plakalı trambüs, Buhara Bulvarı Matim İş Merkezi önünde seyrederken, bağlantı demiri koparak, o sırada annesiyle kaldırımda yürüyen B.K.D.'nin kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle çocuk, ağır yaralandı.

Ağır Yaralı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri olaya müdahale ederek, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırdılar. Yaralı çocuğun durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu kaza, hem trafik güvenliği hem de toplu taşıma araçlarının bakımının ve denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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