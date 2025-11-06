Malatya'da uçuruma yuvarlanan Y.S. helikopterle kurtarıldı

Malatya'da uçuruma yuvarlanan kişi helikopterle kurtarıldı
Doğanşehir, 4 Kasım Salı — Karapınar Küme Evleri
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ağaç kesimi sırasında dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı. Olay, 4 Kasım Salı günü Karapınar Küme Evleri bölgesinde meydana geldi.
Bölgeden gelen ihbar üzerine jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yaralı bulunduğu noktadan çıkarıldı.
Çıkarılan yaralı şahıs, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Kurtarma ve sevk anlarına ilişkin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.
