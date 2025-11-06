Malatya'da uçuruma yuvarlanan Y.S. helikopterle kurtarıldı

Doğanşehir'de ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlanan Y.S., jandarma ve UMKE tarafından kurtarılarak Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi; anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:59
Doğanşehir, 4 Kasım Salı — Karapınar Küme Evleri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ağaç kesimi sırasında dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı. Olay, 4 Kasım Salı günü Karapınar Küme Evleri bölgesinde meydana geldi.

Bölgeden gelen ihbar üzerine jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yaralı bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Çıkarılan yaralı şahıs, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Kurtarma ve sevk anlarına ilişkin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

