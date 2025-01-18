Malatya'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sobre bilgi verdi. Eş zamanlı olarak farklı mahallelerde gerçekleştirilen operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yavuz, yakalanan 4 zanlının tutuklandığını belirterek, silah kaçakçılığına yönelik ayrı bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan bu operasyonda 5 tabanca ve 90 fişek ele geçirildi ve bu çalışmada 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda 16 bin 507 sentetik ecza hap ele geçirildi.