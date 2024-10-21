Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonları Malatya'da Sürüyor

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamalar doğrultusunda, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında 40 farklı olaya müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan Operasyonların Detayları

Belirlenen adreslere yönelik operasyonlar çerçevesinde toplam 56 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele sürecinde ele geçirilen maddeler arasında 49 bin 383 sentetik hap, 5 kilo 697 gram sentetik uyuşturucu, 129 gram esrar ve 30 gram kokain bulunuyor.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin desteği ve güvenlik güçlerimizin çalışması ile daha güçlü mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.

Uygulanan sıkı denetimler ve yapılan operasyonlar sayesinde ildeki narkotik suçlarının önlenmesi ve toplumun güvenliği için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.