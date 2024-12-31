Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Hap Ele Geçirildi, 5 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda toplam 105 bin 167 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Operasyon Detayları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları olarak bilinen ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getirerek satış yapan şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon, bir yolcu otobüsü ile iki ikamete gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan operasyonda, 804 adet peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile birlikte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Adliyede yapılan işlemler sonucunda, 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 105 bin 167 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 105 bin 167 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.