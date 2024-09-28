Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Son zamanlarda uyuşturucu ile mücadele adına etkin adımlar atan Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonun hedefi, sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"lara yönelikti.

Operasyon Detayları

Polis ekiplerinin 16 farklı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Durumu

Mahkeme, 16 kişiden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, geri kalan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, toplamda 850 sentetik hap, 93.97 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu.