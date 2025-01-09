Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 14 kişi tutuklandı. İşlemler, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Operasyondan Detaylar

Vali Yavuz'un açıklamalarına göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı düzenledikleri operasyonda önemli bulgular elde etti. Yapılan operasyonlarda toplamda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 14 zanlının ardından, adli süreç başlatıldı ve tutuklama işlemleri tamamlandı. Bu operasyondan elde edilen sonuçlar, Malatya'nın uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi oldu.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 14 zanlı tutuklandı. Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.