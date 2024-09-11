Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucuya Karşı Ciddi Operasyon

Malatya ilinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 10 Eylül'de gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. Gerçekleştirilen bu operasyon, sokak seviyesindeki "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını hedef aldı.

Yapılan Operasyonun Detayları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 aylık bir teknik ve fiziki takip sonucunda operasyona hazırlandı. 10 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 20 şüphelinin adreslerde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyon sonucunda, 17 bin 627 adet sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından, şahıslar adli mercilere sevk edildi. Bu kişilerden 17'si tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.