Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yürütülen çalışmada, ekiplerin 5 adres ve 2 araçta yaptığı aramalarda 26 bin 330 uyuşturucu hap ile 81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yargı süreci

Ele geçirilen uyuşturucular ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından haklarında dava açılan 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilik açıklaması kamuoyuyla paylaşılırken, soruşturmanın ve çalışmanın sürdüğü bildirildi.