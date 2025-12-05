Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 370 Sentetik Hap ve 7,31 Gram Kokain — 3 Tutuklama

Malatya’da düzenlenen operasyonda bin 370 sentetik ecza hap ve 7,31 gram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:07
Operasyon Detayları

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda bin 370 adet sentetik ecza hap ile 7,31 gram kokain ele geçirildi.

Olayda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

