Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 370 Sentetik Hap ve 7,31 Gram Kokain — 3 Tutuklama
Operasyon Detayları
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda bin 370 adet sentetik ecza hap ile 7,31 gram kokain ele geçirildi.
Olayda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
