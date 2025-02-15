Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Operasyon Detayları

Malatya'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğanşehir ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlar neticesinde toplam 850 gram esrar ele geçirildi.

Vali Yavuz, bu tür operasyonların devam edeceğini belirterek, kentte uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bu tür faaliyetlerin, halk sağlığına ve güvenliğine büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.