Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"lara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Uygulanan fiziksel ve teknik takiplerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 5 bin 987 sentetik ecza maddesi, 27 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile toplam 50 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.