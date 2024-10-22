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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda Dört Zanlı Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:05
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda Dört Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda dört şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

İlgili adreslerde düzenlenen baskınlar ve şüphelilerin araçları ile üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 bin 308 sentetik hap ve 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin 200 lira ile ruhsatsız bir tabanca araçta bulundu.

Yasal İşlemler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı. Yetkililer, operasyonların uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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