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Malatya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Darende ilçesinde kış şartlarında yaban hayvanları için yem bırakıldı; buğday, ekmek ve kemikler doğaya serildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:35
Malatya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Malatya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Bu önemli çalışma, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Kış Koşullarında Yiyecek İhtiyacı

Kıyamet koşulları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için vakıf yetkilileri, kırsal bölgelerde belirlenen noktalara buğday, ekmek ve kemik bırakma çalışması başlattı.

Merhamet Geleneği Devam Ediyor

Vakıftan yapılan açıklamada, "Zengin vakıf kültürümüzün merhamet geleneğini devam ettiriyor, sevgi ve şefkat zincirinde hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Yalnızca insanlara değil, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluyuz" ifadesi kullanıldı.

Bu anlamlı çalışmanın kış ayları boyunca devam edeceği belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kış aylarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem...

Malatya'nın Darende ilçesinde kış aylarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kış aylarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem...

Malatya'nın Darende ilçesinde kış aylarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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