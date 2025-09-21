Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı; 8 aylık takip sonucu operasyon yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:19
Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Operasyonun seyrine ilişkin açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 76 şüphelinin "para nakline aracılık etmek" suçundan hesap hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen materyaller

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 hazır kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 10 hafıza kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

