Malatya'da Yaya Kazası: 8 Yaralı

Malatya'da Yayalara Çarpan Otomobil 8 Kişiyi Yaraladı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen bir kaza, 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. C.K tarafından kullanılan 35 HLC 70 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Balkiraz Sokak üzerinde yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimleri ise N.K, N.K, K.Y, A.Y, H.Y, B.G, A.M, ve E.Ş olarak belirlendi.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.