Malatya'da Yeni Bir Okul Daha Açıldı

24 Derslikli Okulun Açılışı Gerçekleştirildi

Malatya'da hayırsever iş insanı Fatma Demirbilek'in katkılarıyla yapılan 24 derslikli yeni okul, Hatice İbrahim Özoğlu İlkokulu adıyla eğitim öğretime açıldı.

Vali Yavuz'dan Eğitime Vurgu

Açılış törenine katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, eğitim alanının ulusların bağımsızlık, refah ve huzurunu belirleyen kritik bir stratejik alan olduğunu ifade etti. Yavuz, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrası kentte yeniden inşa çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Vicdanlı Nesiller Yetiştirme Vurgusu

Yavuz, "Hayırseverimizi tebrik etmek istiyorum. Yurt dışında elde ettiği birikimleri ülkesine ve şehrine katkıda bulunmak için kullanan Fatma Demirbilek gibi cömert insanları alkışlıyoruz," dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Bilgi

Behçet Bakır, kasım ayı sonuna kadar toplamda 52 okulun tamamlanarak eğitime açılacağını belirtti. Demirbilek'in katkılarıyla inşa edilen okulda kütüphane, çok amaçlı salon, fen laboratuvarı, yemekhane ve kantin bulunduğunu ifade etti.

Hayırsever Demirbilek'in Duyguları

Fatma Demirbilek, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Büyüdüğüm günden bu yana ailem adına bir okul yaptırmayı istiyordum. Bu fırsatı Allah bana verdi. İnşallah bu okul, vatana ve millete hayırlı nesiller kazandırır," şeklinde konuştu.

Açılış Töreni

Törenin ardından Vali Yavuz, hayırsever Demirbilek ve katılımcılar kurdele keserek okulu gezdiler.