Malatya'da Yeniden Yapılan Polis Merkezi Açıldı

Malatya'da Yeniden İnşa Edilen Polis Merkezi

6 Şubat 2023 tarihinde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya'da birçok yapının yıkılmasına yol açtı. Bu yapılar arasında yer alan Beydağı Polis Merkezi Amirliği, hayırsever iş adamı Ömer Gümüştekin'in katkılarıyla yeniden inşa edildi.

Açılış Töreninde Vali Yavuz'un Açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Fırat Mahallesi'ndeki polis merkezi amirliğinin açılışında yaptığı konuşmada; deprem sonrası yeniden toparlanmanın zorluğuna dikkat çekti. Yavuz, Türk toplumunun dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Medeniyet değerlerimizden, yüce dinimizden aldığımız ilham ile yardımlaşma ve dayanışma duygularını en yükseğe çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Destekleri ve Projeler

Vali Yavuz, devletin deprem sonrası önemli kaynaklar aktardığını belirtti. Saray Mahallesindeki projelere de atıfta bulunarak, "75 bin metrekare alanda 20 bin metrekare diyafram duvar yaptık ve 94 kilometre fore kazık ile mükemmel bir proje ortaya koyduk," dedi.

Şehrin Depreme Dirençli Hale Getirilmesi

Vali Yavuz, depreme dayanıklı bir şehir inşa etmenin önemine değinerek, kentsel dönüşüm hedeflerinin altını çizdi. "Ağır hasarlı binaların korunması için yargıya başvurmak, uzun süreçlerle zaman kaybettiriyor. Biz, bu şehri deprem dirençli hale getirmek istiyoruz," diye ekledi.

İl Emniyet Müdürü'nden Bilgi

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Beydağı Polis Merkezi Amirliği'nin 1987 yılından bu yana faaliyette olduğunu ve depremin ardından ciddi hasar gördüğünü aktardı. Amirliğin sorumluluk bölgesinde 37 mahalle bulunduğunu ve bu noktanın güvenlik açısından kritik olduğunu söyledi.

Açılışta Protokol Üyeleri Yer Aldı

Açılış kurdelasını Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte; 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ve MİAD Başkanı Yunus Akdaş gibi protokol üyeleri de kesti.