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Malatya'da Yıkım Sırasında İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Malatya'da ağır hasarlı bir bina yıkımında iş makinesi devrildi, enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:31
Malatya'da Yıkım Sırasında İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Malatya'da Yıkım Faciası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Seyran Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan bir bina, yıkım işlemleri sırasında trajik bir olay yaşandı.

Yıkım Sırasında İş Makinesi Üzerine Devrildi

Yıkım esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bina, yıkımı gerçekleştiren iş makinesinin üzerine devrildi. Olay sonucu enkaz altında kalan Hamza Çetin adlı kepçe operatörünün kurtarılması için hemen harekete geçildi.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, makinelerle tüm önlemleri alarak, enkaz altında kalan operatörü kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu...

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu...

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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