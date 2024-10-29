Malatya'da Kırsal Konut Yapımları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin doğrudan etkilediği Malatya kırsalında, köy tipi konutların inşaat süreçleri süratle devam etmekte. Bu kapsamda, yıl sonu itibarıyla 6 bin konut, hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Depremin Etkisi ve Konut Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremlerin ardından Malatya'nın bazı ilçelerinde büyük çapta hasar meydana geldiğini açıkladı. Özellikle, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ağır yıkımlarla karşı karşıya kaldı.

Konut Projeleri Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada, toplamda 8 bin 800 betonarme ve 3 bin 690 çelik konstrüksiyon konut inşa edildiğini ifade etti. Şu ana kadar 3 bin 76 konutun kuraları çekilmişken, 276'sı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yıl sonuna kadar, yaklaşık 4 bin betonarme ve 2 bin çelik konutun teslim edilmesi planlanıyor.

Altyapı Çalışmaları ve Su Kanalizasyon Projeleri

Başkan Er, köy konutlarına su ve kanalizasyon altyapısı çalışmaları için Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde 50 ekip ve 300 personelin görev yaptığını bildirdi. 36 köyde altyapı çalışmaları tamamlanırken, 30 köyde yoğun çalışmalar sürdüğünü belirtti.

Yeni Köyler İnşa Ediliyor

Akçadağ ilçesinde 5 bin 400 kırsal konut inşaatına dikkat çekilirken, diğer yapılarla birlikte toplamda 7 bin bağımsız bölüm inşa edildiği ifade edildi. Başkan Er, "Yepyeni köy inşa ediliyor. Bizler güçlü bir şekilde bu projeleri takip ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmış olacaktır," şeklinde konuştu.

Devlet Desteğiyle Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Er, konut sorununu en kısa sürede çözerek halkı yeni evlerine yerleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.