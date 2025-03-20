Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor

Malatya'da 100 bin yıpranmış Kur'an-ı Kerim'in yerine 30 bin yeni Kur'an dağıtımına başlandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:59
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor

Malatya'da Kur'an-ı Kerim Dağıtım Projesi Başladı

Malatya İl Müftülüğü ve Fahri Kiğılı Vakfı iş birliğiyle yürütülen projeyle, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine 30 bin yeni Kur'an dağıtımına start verildi. Bu girişim, depremler sonrası zarar gören kutsal metinlerin yenilenmesi amacı taşıyor.

Yeni Kur'an'lar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Dağıtım töreni, Yeşilyurt Cebrail Kurel Yatılı Erkek Kur'an Kursu bahçesinde yapıldı. Uzun yıllar kullanılan veya depremlerde hasar gören Kur'an-ı Kerimler toplanarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan yeni Kur'an-ı Kerimlerle değiştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, projeye dair yaptığı konuşmada, "Fahri Kiğılı Vakfı, yıpranan Kur'an-ı Kerimlerin toplanarak yenileriyle değiştirilmesi için sponsor oldu. İlk etapta 4 bin 500 Kur'an dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere Destek

Akduman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Kur'an-ı Kerimlerin toplanarak Diyanet İşleri Başkanlığı geri dönüşüm bölümüne gönderileceğini belirtti. Ayrıca, depremden etkilenen diğer illerde de benzer kampanyaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Törenin ardından, camilerden getirilen eski kitaplar yetkililere teslim edilerek yeni Kur'an-ı Kerimler katılımcılara dağıtıldı. Programda Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ve müftülük personeli de yer aldı.

Kampanyanın toplamda 100 bin yıpranmış Kur'an-ı Kerim toplandığı ve bunların yerine 30 bin yeni Kur'an dağıtılacağı bildirildi.

Malatya'da, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni basılan 30 bin Kur'an'ın dağıtımına...

Malatya'da, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni basılan 30 bin Kur'an'ın dağıtımına başlandı.

Malatya'da, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni basılan 30 bin Kur'an'ın dağıtımına...

Malatya'da, yıpranmış 100 bin Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni basılan 30 bin Kur'an'ın dağıtımına başlandı.

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