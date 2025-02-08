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Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:36
Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. Olay, M.D. yönetimindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsünün Malatya-Adıyaman kara yolunda, Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Minibüs, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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