Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 8 Yaralı

Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. Olay, M.D. yönetimindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsünün Malatya-Adıyaman kara yolunda, Suçatı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Minibüs, kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.