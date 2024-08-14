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Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 14 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:54
Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 14 Yaralı

Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Olayda yaralananların 3'ünün durumu ağır olarak belirlendi.

Kaza Detayları

Bodrum'dan Van'a doğru seyahat eden Ş.C. yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olayı görenlerin acil yardım hattını araması üzerine, kaza bölgesine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan toplam 14 kişi, ambulanslarla Malatya'daki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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